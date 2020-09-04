حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة

وسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى محافظة الإسماعيلية، بعد الهزيمة أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ من مسابقة الدوري العام.
وجاء ذلك خوفًا من وجود تجمعات أمام ستاد الإسماعيلية، بسبب غضب الجماهير من تراجع أداء الفريق في ترتيب جدول الدوري العام.
ووصلت حافلة الفريق في وجود محمد عمار وحازم مرسي ومحمد هاشم و محمود البدري و عماد حمدي لاعبو الفريق فقط، أما باقي اللاعبين
غادرو بسيارتهم الخاصة إلي منازلهم عقب المباراة.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.