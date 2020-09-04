الرياضة

حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة

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وسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي،  إلى محافظة الإسماعيلية، بعد الهزيمة أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ من مسابقة الدوري العام.

وجاء ذلك خوفًا من وجود تجمعات أمام ستاد الإسماعيلية، بسبب غضب الجماهير من تراجع أداء الفريق في ترتيب جدول الدوري العام.

ووصلت حافلة الفريق في وجود محمد عمار وحازم مرسي ومحمد هاشم و محمود البدري و عماد حمدي لاعبو الفريق فقط، أما باقي اللاعبين 

غادرو بسيارتهم الخاصة إلي منازلهم عقب المباراة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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