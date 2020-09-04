بعد الهزيمة من المقاصة .. الإسماعيلي يرفض الراحة غدًا ويستعد لنادي مصر

رفض أدهم السلحدار، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة غدًا السبت، عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها اليوم أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

وذلك ليبدأ الفريق إستعداداته، لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة، بعد ، لعب ٢٣ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ٦ مواجهات، وخسر في ١٠ لقاءات.