ضاعف الأهلي تقدمه بالهدف الثاني فى شباك وادي دجلة فى المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز . وأحرز حمدي فتحي هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 93 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة " على طريقة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا". وكان أحرز خالد رضا هدف دجلة فى الدقيقة 63 قبل ان يعود جهاد جريشة الي الفار يلغي الهدف بداعي التسلل . وأحرز مروان محسن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 42 برأسية رائعة بعد عرضية من جيرالدو . Advertisements ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر على طريقة دي ماريا.. حمدي فتحي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.