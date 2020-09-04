نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الرقم الذي سيرتديه نجم ريال مدريد في ميلان؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع الإسباني إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد بطل الليجا الإسبانية.

وذكر ميلان في بيان رسمي، إن دياز انضم لصفوف "الروسونيري" على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد حتى 30 يونيو 2021.

وانضم إبراهيم دياز (21 عاما) إلى زملائه في الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، في مركز ميلان الرياضي استعدادا للموسم الجديد، وسيرتدي القميص رقم (21).

وانضم إبراهيم دياز (21 عاما) إلى زملائه في الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، في مركز ميلان الرياضي استعدادا للموسم الجديد، وسيرتدي القميص رقم (21).