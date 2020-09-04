نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع هافيرتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد رسميا من موهبة الدوري الألماني كاى هافيرتز من صفوف نادي بايرليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن البلوز نجح فى الحصول على خدمات كاى هافيرتز هذا الصيف من صفوف نادي بايرليفركوزن الألماني بعقد لمدة 5 سنوات. وأضاف موقع تشيلسي الرسمي أن اللاعب الدولي الألماني قد اجتاز الكشف الطبي بالعاصمة الإنجليزية لندن وسينضم لتدريبات الفريق بعد أسبوع الفيفا الدولي استعدادا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رسميًا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع هافيرتز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.