نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الأهلي ودجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة النار على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعدما قام جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام الأهلي بإلغاء هدف لفريقه.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".

وخسر وادي دجلة منذ قليل أمام نظيره الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٥ نقطة فيما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد ٢٦ نقطة.