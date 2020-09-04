نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق الهلال فوزًا عريضًا على الوحدة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المبرااة التي جمعت الفريين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

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