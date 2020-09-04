مدرب دجلة: كنا نستحق الخروج بنقطة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عقب خسارة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم، بهدفين دون رد مسفي الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال المدرب اليوناني عقب نهاية المباراة :"حضرنا إلى هنا بثقة كبيرة وشجاعة ونجحنا في السيطرة معظم أوقات المباراة دون خوف".
وأضاف :"فخور بلاعبي فريقي بسبب عقليتهم أمام الأهلي وحافظنا على طريقتنا رغم التأخر في النتيجة".
وزاد :"سجلنا هدف شاهدته في غرفة الملابس كان سيغير شكل المباراة تماما".
وواصل :"اعتقد أن وادي دجلة استحق الخروج بنقاط من المباراة، كنا منظمين للغاية في المباراة وخلقنا فرص، وراض على أداء اللاعبين".
وأكمل حديثه :"أداء وادي دجلة لم يتراجع في الشوط الثاني وأشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة".
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