نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير إسبانية تكشف حقيقة الفساد المالي لـ "بارتوميو" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن شرطة إقليم كاتالونيا تتهم بارسا بارتوميو بتهم فساد مالية، بأستخدام سلطته كرئيس للبلوغرانا من أجل تحقيق أرباح شخصية.
وأشارت التقارير أن الشرطة قدمت تقرير للقاضي تؤكد فيه وجود جرائم مالية ذات منفعة شخصية، لجوزيب ماريا بارتوميو وهو ما يتنافي تمامًا مع القانون.
وأوضحت شبكة " كادينا سير " حقيقة وجود فساد مالي داخل مؤسسة النادي الكتالوني، قبل قرابة ستة أشهر على نهاية ولايه الرئيس الحالي للنادي.
وقالت الشبكة أن نادي برشلونة قد نفي وجود اي فساد اقتصادي في النادي، مؤكداً أن الشئون المالية مختصه بالمسؤول المالي في النادي.
يذكر أن بارتوميو قد أعلن مسبقاً عن مرور نادي برشلونة بأزمة إقتصادية كبيرة في الفترة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا، وإيقاف بطولة الليجا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقارير إسبانية تكشف حقيقة الفساد المالي لـ "بارتوميو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.