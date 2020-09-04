الرياضة

تقارير إسبانية تكشف حقيقة الفساد المالي لـ "بارتوميو"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن شرطة إقليم كاتالونيا تتهم بارسا بارتوميو بتهم فساد مالية، بأستخدام سلطته كرئيس للبلوغرانا من أجل تحقيق أرباح شخصية.

وأشارت التقارير أن الشرطة قدمت تقرير للقاضي تؤكد فيه وجود جرائم مالية ذات منفعة شخصية، لجوزيب ماريا بارتوميو وهو ما يتنافي تمامًا مع القانون.

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وأوضحت شبكة " كادينا سير " حقيقة وجود فساد مالي داخل مؤسسة النادي الكتالوني، قبل قرابة ستة أشهر على نهاية ولايه الرئيس الحالي للنادي.

وقالت الشبكة أن نادي برشلونة قد نفي وجود اي فساد اقتصادي في النادي، مؤكداً أن الشئون المالية مختصه بالمسؤول المالي في النادي.

يذكر أن بارتوميو قد أعلن مسبقاً عن مرور نادي برشلونة بأزمة إقتصادية كبيرة في الفترة الماضية، جراء تفشي فيروس ، وإيقاف بطولة الليجا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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