نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عقب اللقاء: «فريق وادي دجلة من الفرق المميزة جدا في الدوري، وتحديدا في آخر موسمين وهو يقدم مستوى متميزا».

وأوضح أن مباريات الأهلي ووادي دجلة تبقى من المباريات الصعبة دائما، خاصة أن المنافس مميز على المستوى الجماعي والتكتيكي، ويمتلك قدرة كبيرة على التحضير بشكل جيد جدا، وأرى أن الأهلي إذا امتلك شراسة هجومية أكثر من ذلك سيكون له شأن مختلف الفترة المقبلة.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيبدأ فورا الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، الإثنين المقبل، مؤكدًا أن الفترة الزمنية بين المباريات قصيرة للغاية ولكننا جاهزون لمواجهة هذا الأمر.

وقال مدير الكرة بالأهلي إنه ينتظر من اتحاد الكرة إرسال باقي جدول مباريات الدوري من أجل الاستعداد لها، خاصة أن آخر مباراة تاريخها محدد هي مباراة حرس الحدود الإثنين المقبل في الإسكندرية.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن عودة أليو ديانج من بلاده أمس والوجود اليوم في المباراة، مؤكدًا أن اللاعب غادر من باماكو إلى إسطنبول «ترانزيت» ومنها إلى القاهرة، وانضم إلى معسكر الفريق وشارك اليوم أمام وادي دجلة.