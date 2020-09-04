نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني من مغادرة الفريق الكتالوني بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان سواريز قد خرج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، بعد أن اتصل به الاخير وأخبره بسرعة البحث عن نادي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن مهاجم البلوغرانا قد انهي إتفاقية مع يوفنتوس الايطالي من أجل تدعيم هجومه لمدة عامين عقب رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

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ووفقاً لشبكة " بي بي سي " فات برشلونة قد وافق على إعطاء سواريز مُخالصة، من أجل رحيل مهاجم الفريق إلى يوفنتوس بشكل مجاني او برسوم رمزية.

ومن المنتظر أن يسافر المهاجم الاوروغوياني إلى إيطاليا في الساعات المقبلة من أجل إجراء الفحوصات الطبية وإعلان نفسة لاعباً في السيدة العجوز لمدة عامين، براتب يقدر بقرابة 10 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن سواريز قد طالب بفسخ تعاقده مع برشلونة في الأيام الماضية والحصول على راتبه كاملا من أجل الرحيل في صفقة إنتقال حر إلى البيانكونيري.