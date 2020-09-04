الرياضة

فايلر يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على وادي دجلة

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السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم، على حساب وادي دجلة بهدفين دون رد في الجولة 24 للدوري.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الأهلي حقق فوزًا مستحقًّا، ونجح في الاستحواذ على وسط الملعب والسيطرة على اللقاء بشكل عام خلال معظم فترات المباراة.

وأوضح أن الشوط الأول كان جيدا جدا من الفريقين، ونجح الأهلي في إنهائه بهدف مروان محسن، مؤكدا أن توقيت هذا الهدف جاء مثاليا بعد إهدار الفريق ركلة جزاء.

وأشار إلى أن الأهلي قدم مستوى جيدا في الشوط الثاني، ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وأوضح فايلر أنه يتعامل مع الظروف الراهنة فقط، وقال: «كرة القدم الحديثة تجبرنا دائما على الدفع بالعديد من اللاعبين في أكثر من مركز، وهو أمر يساعدنا كثيرا في مواجهة الإصابات التي نتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفعنا اليوم إلى إشراك بعض اللاعبين في غير مراكزهم لتعويض بعض الغيابات».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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