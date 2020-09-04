الأهلي يفوز على دجلة بهدفين نظيفين ويواصل الانفراد بالقمة

الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي واصل انتصاراته، ونجح في الفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.

سجل هدفي المباراة مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي من تسديدة قوية في الدقيقة 94، فيما أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الشوط الأول.

قدم الأهلي أداءً متميزًا في مواجهة اليوم، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة، نتيجة سوء التوفيق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 ويحكم قبضته على القمة.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

شهدت بداية المباراة ضغطًا مبكرًا من الأهلي بحثًا عن الهدف الأول، وأرسل أحمد الشيخ عرضية إلى مروان محسن داخل منطقة الجزاء، حولها بقوة لتصل إلى محمد عبد المنصف في أولى فرص الأهلي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 8 ينطلق أحمد الشيخ من الجبهة اليمنى ويرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تمر من أمام جيرالدو الموجود أمام المرمى، في واحدة من أخطر الفرص.

ويعود بعدها محمد الشناوي، حارس الأهلي، إلى التألق وينقذ فرصة خطيرة من محمد رضا مهاجم وادي دجلة.

ويسدد بعدها أحمد الشيخ تسديدة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء تصل سهلة إلى محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة 18 يرسل محمد هاني عرضية من الجبهة اليمنى يحولها أليو بادجي برأسه ضعيفة في يد محمد عبد المنصف. وتمر أول نصف ساعة والتعادل السلبي يفرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 33 يرسل محمد هاني عرضية إلى مروان محسن يسددها بقوة ويتصدى لها محمد عبد المنصف.

ويهدر الأهلي فرصة جديدة في الدقيقة 37 عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى دجلة.

ويعود حمدي فتحي للتسديد من جديد في الدقيقة 38، ولكنها تمر أعلى مرمى دجلة.

ويهدر محمد مجدي أفشة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة ٤١، بعدما نجح محمد عبد المنصف في التصدي لها.

وفي الدقيقة ٤٢ ينجح مروان محسن في إدراك الهدف الأول بكرة عرضية رائعة من جيرالدو من الجبهة اليسرى، حولها مروان في شباك محمد عبد المنصف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط مبكر من الأهلي بحثًا عن هدف جديد في شباك دجلة، وسط محاولات من جانب المنافس لإدراك هدف التعادل.

وشهدت بداية هذا الشوط سقوط حمدي فتحي للإصابة، قبل أن يعود اللاعب من جديد للملعب.

وفي الدقيقة ٥٦ تصل الكرة إلى جيرالدو في الجبهة اليسرى، يحولها إلى أليو بادجي الذي سددها ضعيفة في يد محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة ٥٨ يسقط محمد الشناوي حارس الأهلي للإصابة وتتوقف المباراة لعلاجه.

وفي الدقيقة ٦٢ يحصل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على الكارت الأصفر لتدخله القوي مع أحد لاعبي دجلة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ٦٤ يحرز خالد رضا لاعب دجلة هدفًا ألغاه الحكم بعد العودة إلى الـ«VAR» ليحتسب ركلة حرة لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة ٦٩ يدفع فايلر بالتغيير الأول بنزول أليو ديانج على حساب أحمد الشيخ.

وفي الدقيقة ٧١ ينطلق أيمن أشرف من الجبهة اليسرى، ويرسل كرة عرضية إلى مروان محسن، الذي مررها إلى أليو بادجي لعبها سريعة لتصل في النهاية إلى جيرالدو، الذي سددها قوية يتصدى لها محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة ٧٤ يجري فايلر تغييرين جديدين بنزول وليد سليمان وجونيور أجايي على حساب محمد مجدي أفشة ومروان محسن.

وفي الدقيقة ٨٥ يدفع فايلر بأحمد فتحي على حساب جيرالدو.

وقبل النهاية بدقائق معدودة ينشط الأهلي بقوة ويمرر بادجي كرة رائعة إلى حمدي فتحي في الدقيقة 94 سددها قوية على يمين محمد عبد المنصف، مسجلًا الهدف الثاني.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ويرفع المارد الأحمر رصيده إلى 65 نقطة ليواصل الانفراد بقمة الدوري الممتاز.