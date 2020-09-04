أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على حساب وادي دجلة في الأسبوع الـ24 للدوري، وقال إن الأهلي قدم مستوى مميزًا، ونجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان.
وأوضح الشيخ أن الأهلي يأخذ الأمور خطوة خطوة، والفوز على دجلة العنيد والمنظم اليوم يقرب الفريق خطوة كبيرة نحو التتويج رسميًّا ببطولة الدوري حتى يتفرغ لمواصلة المشوار الإفريقي، الذي يسعى الجميع للتتويج به واللعب في كأس العالم للأندية.
وأشار إلى أن الأهلى قادر على تحقيق أهدافه المحلية والقارية في وقت واحد، وجميع اللاعبين لديهم نفس الشعور ونفس العزيمة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وعن مساندة مروان محسن بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، ألمح الشيخ إلى أن مروان لاعب كبير ومهاجم قوي وقادر على تجاوز هذه المرحلة، وهو يجتهد بقوة في المران ويسعى لتقديم أفضل ما لديه وهذا هو المهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشيخ: سعداء بالفوز على دجلة.. والأهلي قادر على تحقيق أهدافه المحلية والقارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.