الأهلي يخوض مرانه صباح غد استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مرانه صباح غد السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري.

وأضاف الأهلى بهذا الفوز ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 65 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الدوري.