الرياضة

الأهلي يخوض مرانه صباح غد استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
الأهلي يخوض مرانه صباح غد استعدادًا لمواجهة حرس الحدود
79fe97b3d1.jpg
جاري التحميل ...

10:58 مساءً - 4 سبتمبر، 2020

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخوض مرانه صباح غد السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري.

وأضاف الأهلى بهذا الفوز ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 65 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الدوري.

اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يخوض مرانه صباح غد استعدادًا لمواجهة حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا