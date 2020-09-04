سيد عبد الحفيظ: إزاي الزمالك أحسن والفرق بينا 20 نقطة

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غضبه الشديد من تدخل بعض مسؤولي الأندية الأخرى بالحديث عن مشاكل الفريق، وآخرها تغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه بسبب مشادة في مران الفريق يوم الأربعاء الماضي.

تساءل عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي أنه عندما يتطرق للحديث بالأرقام، يقال له التزم بالحديث عن فريقك فقط، في المقابل نجد مقدمي ومراسلي قنوات أخرى يسألون مسؤولا بفريق آخر عن رأيه في موضوع كهربا.

وأضاف "من سطحية هذا المسؤول، قال إن فريقه يعيش أحلى أيام حياته والفارق بيننا 20 نقطة!!".

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