سيد عبد الحفيظ يرد على "قفا" مرتضى منصور بـ "لفظ مهين".. فيديو

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على تصريحات رئيس أحد الأندية الأخيرة بشأن أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلي في مران الفريق يوم الأربعاء الماضي.
وكان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى مكنصور قد أشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة TEN أن محمود كهربا قام بالتعدي على سيد عبد الحفيظ في المران خلال الأزمة.
وقال عبد الحفيظ خلال تصريحاته لقناة الأهلي :"سأرد على أمر ما لأنه تم ذكر اسمي فيه، هناك رئيس نادي قال إن كهربا قام بضربي بـ القفا، سأقول له أن أكتر حد يحس بوجع القفا هو انت".
وأكمل عبد الحفيظ :"احنا شفناك وانت بتضرب بالقفا، وفيه اتنين بس هما اللي يتكلموا عن وجع القفا، هو انت وستاموني –في إشارة لاحد المشاهد السينمائية بفيلم الكيف-".
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