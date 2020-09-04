إيطاليا تتعادل مع البوسنة في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية

،

تعادل منتخبا إيطاليا والبوسنة والهرسك، بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة الأولى من المجموعة الأولىفي المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

إيدين دجيكو، افتتح التسجيل للبوسنة، في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل سينسي للطليان في الدقيقة 67، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة حصل المنتخبان الطلياني والبوسني على أول نقطة لهما في البطولة وضعتهما في المركز الثاني والثالث على الترتيب.

ويواجه إيطاليا في المباراة القادمة نظيره المنتخب الهولندي، فيما يلاقي البوسنة، المنتخب البولندي.