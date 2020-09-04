تقنية العار.. أ مير مرتضى يهاجم التحكيم المصري بسبب مباراة الأهلي ووادي دجلة

هاجم أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك

التحكيم المصري؛ عقب الغاء هدف وادي دجله في شباك الاهلي، خلال المباراة التي انتهت منذ قليل، بفوز المارد الاحمر بثنائية نظيفة.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "تقنية العار " .

وحقق النادي الأهلي فوز غاليا على وادي دجلة بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعت بينهما علي استاد القاهرة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبي الأهلي حيث شهدت الدقيقة الثانية الفرصة الأولى من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

وسيطر لاعبو الأهلي على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعد عرضية من احمد الشيخ اضاعها جيرالدو بطريقة غريبة أمام مرمى دجلة الخالي من حارس مرماه .

وأهدر لاعبو وادي دجلة فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 9 بعد انفراد محمد رضا بمرمي محمد الشناوي الذي تصدي لها ببراعة عالية .

وواصل دجلة هجومه المفاجئ على الأهلي و طالب لاعبيه بركلة جزاء فى الدقيقة 18 بعد تمريرة لمروان حمدي أمام المرمى قابلها رامي ربيعة بكتف قانوني و لكن ،حكم المباراة رفض اللجوء للفار مؤكدا أنه لا توجد ركلة جزاء.

وسيطر لاعبو دجلة على المباراة دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي وسط انكماش دفاعي غريب من لاعبي النادي الأهلي .

وشهدت الدقيقة 32 فرصة التقدم للأهلي بعد عرضية نموذجية من محمد هاني سددها مروان محسن رأسية رائعة ولكن تصدى لها محمد عبد المنصف ببراعة شديدة .

وعاد لاعب الأهلي لامتلاك زمام الأمور مرة أخرى بسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمي دجلة بسبب البسالة الدفاعية التي تحطم عليها جميع هجمات لاعبي المارد الأحمر .

واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ركلة جزاء فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد ارتطام الكرة فى يد مروان حمدي لاعب دجلة .

وأضاع محمد قفشة ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من محمد عبد المنصف حارس دجلة ليحافظ علي نظافة شباكه وحرم الأهلي من الهدف الأول

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وأحرز مروان محسن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 42 برأسية رائعة بعد عرضية من جيرالدو .

وأهدر رامي ربيعة فرصة احراز الهدف الثاني بعد عرضية من احمد الشيخ سددها براسه الي خارج المرمي فى الدقيقة 46 .

وتعادل خالد رضا لصالح وادي دجلة في الدقيقة 64 بعد كرة ثابتة ارتدت أكثر من مرة من دفاع الأهلي والقائم وذهبت إلى خالد رضا الذي أسكنها في الشباك.

لكن بعد مراجعة الكرة بالفيديو في الدقيقة 66 قام جهاد جريشة بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وشارك أليو ديانج بدلًا من أحمد الشيخ في الدقيقة 67 ليحدث تعديل في طريقة لعب الأهلي وتوزيع اللاعبين داخل الملعب.

واشترك بادجي وجيرالدو في إهدار فرصة مضاعفة النتيجة من شبه انفراد بالدقيقة 71 بعدما منح الأول الكرة للثاني ليواجه عبدالمنصف، ثم سدد وتصدى حارس دجلة، لتذهب الكرة إلى السنغالي الذي سددها بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 72 تسديدة قوية من ياكوبو يتعامل معها الشناوي بطريقة خاطئة ولكنه يتمكن بالإمساك بها في نهاية المطاف رغم محاولات مروان حمدي خطفها.

وأخطأ الشناوي في التعامل مع كرة عرضية بالدقيقة 73 كادت تكلف الأهلي هدفًا بعدما سقطة منه مرتين قبل أن يعود ويمسكها في الثالثة.

وشارك وليد سليمان وجونيور أجايى بالدقيقة 75 على حساب مروان محسن، ومحمد مجدى أفشة.

وغادر جيرالدو ملعب المباراة فى الدقيقة 84 بعد نزول أحمد فتحي بديلا له .

واستطاع حمدي فتحي أن يقتل المباراة بالدقيقة 93 بعدما أضاف الهدف الثاني بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى عبدالمنصف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة