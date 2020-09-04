رسميًا.. استقالة محمد محسن أبوجريشة من تدريب الإسماعيلي

تقدم محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بإستقالته من منصبه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد أبوجريشة في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: إنه تقدم بالاستقالة لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشكل رسمي، مطالبًا الجميع بمؤازرة الفريق الفترة المقبلة.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري