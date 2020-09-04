الشيخ: سعداء بالفوز على دجلة .. والأهلي قادر على تحقيق أهدافه المحلية والقارية

أبدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على حساب وادي دجلة في الأسبوع الـ24 للدوري، وقال إن الأهلي قدم مستوى مميزًا، ونجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان.

وأوضح الشيخ أن الأهلي يأخذ الأمور خطوة خطوة، والفوز على دجلة العنيد والمنظم اليوم يقرب الفريق خطوة كبيرة نحو التتويج رسميًّا ببطولة الدوري حتى يتفرغ لمواصلة المشوار الإفريقي، الذي يسعى الجميع للتتويج به واللعب في كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن الأهلى قادر على تحقيق أهدافه المحلية والقارية في وقت واحد، وجميع اللاعبين لديهم نفس الشعور ونفس العزيمة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وعن مساندة مروان محسن بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، ألمح الشيخ إلى أن مروان لاعب كبير ومهاجم قوي وقادر على تجاوز هذه المرحلة، وهو يجتهد بقوة في المران ويسعى لتقديم أفضل ما لديه وهذا هو المهم.