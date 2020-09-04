الأهلي يخوض مرانه صباح غد استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه صباح غد السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة سلبية رغم حالة الإجهاد التي تسيطر علي أداء الفريق.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري.

وأضاف الأهلى بهذا الفوز ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 65 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الدوري.