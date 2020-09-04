رسميًاً .. أدهم السلحدار يستقيل من تدريب الإسماعيلي

تقدم أدهم السلحدار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، بإستقالته من منصبه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد السلحدار في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: إنه تقدم بالإستقالة لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشكل رسمي، وذلك بسبب عدم وجود روح في الفريق الذي يعاني من ضغوطات كبيرة ويحتاج إلي دعم الفترة المقبلة.

وكان أبوجريشة تقدم بإستقالته منذ قليل من تدريب الفريق.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري.