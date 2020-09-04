كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وفاة طفل بمجمع حمامات السباحة الجديد بالنادي أثناء تواجده بصحبة أسرته. ويبلغ الطفل من العمر ما يقرب من أربع سنوات . ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك الأمر مع المسؤولين بالنادي ومسؤولي الشرطة التي تواجدت منذ قليل لأخذ الإفادات ومعاينة حمام السباحة. وتم التحفظ على المنقذين المشرفين على حمام السباحة .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة طفل بـ حمام سباحة نادي الزمالك والشرطة تحقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.