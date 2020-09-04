كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وفاة طفل بمجمع حمامات السباحة الجديد بالنادي أثناء تواجده بصحبة أسرته.
ويبلغ الطفل من العمر ما يقرب من أربع سنوات .
ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك الأمر مع المسؤولين بالنادي ومسؤولي الشرطة التي تواجدت منذ قليل لأخذ الإفادات ومعاينة حمام السباحة.
وتم التحفظ على المنقذين المشرفين على حمام السباحة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة طفل بـ حمام سباحة نادي الزمالك والشرطة تحقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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