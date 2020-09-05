الرياضة

أحمد الشيخ: الأهلي قادر تحقيق أهدافه المحلية والإفريقية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ: الأهلي قادر تحقيق أهدافه المحلية والإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على حساب وادي دجلة في الأسبوع الـ24 للدوري، وقال إن الأهلي قدم مستوى مميزًا، ونجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان. 

وأوضح الشيخ أن الأهلي يأخذ الأمور خطوة خطوة، والفوز على دجلة العنيد والمنظم اليوم يقرب الفريق خطوة كبيرة نحو التتويج رسميًّا ببطولة الدوري حتى يتفرغ لمواصلة المشوار الإفريقي، الذي يسعى الجميع للتتويج به واللعب في كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن الأهلى قادر على تحقيق أهدافه المحلية والقارية في وقت واحد، وجميع اللاعبين لديهم نفس الشعور ونفس العزيمة من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

وعن مساندة مروان محسن بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، ألمح الشيخ إلى أن مروان لاعب كبير ومهاجم قوي وقادر على تجاوز هذه المرحلة، وهو يجتهد بقوة في المران ويسعى لتقديم أفضل ما لديه وهذا هو المهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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