نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال عن سرقة كأس إفريقيا: كله راح في الدوشة.. "اتسيح واتباع" في المقال التالي
وقال رضا عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "الكؤوس دي هوب طارت في الهوا والموضوع نام، وممكن يقلدوها علشان يقولوا للناس أنهم لاقوها".
وأضاف: " 8 سنين كتير أو في ناس عاشت وناس ماتت وناس كبرت، خلال 5 أو 6 شهور تعرف مين اللي سرقهم، لكن بعد 8 سنين صعب".
وأشار إلى أن الفترة التي حدث خلال حريق الاتحاد، كان مصر تعاني من انفلات أمني، مستطردًا: "كله راح في الدوشة، ولو عاوز تعرف الحقيقة افتح ملفات اتحاد الكرة، الكاميرات مصورة كل حاجة، والدولة دلوقتي رجعت ووقفت على رجلها وهنقدر نعرف من سرق الكؤوس من مقر الاتحاد".
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