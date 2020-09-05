الرياضة

الأهلي يستعد للحرس بدون راحة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غد السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 في الدوري.

وأضاف الأهلى بهذا الفوز ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 65 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الدوري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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