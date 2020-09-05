- 1/2
- 2/2
جاري التحميل ...
11:40 مساءً - 4 سبتمبر، 2020
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على زيارة أسرة الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مساء اليوم الجمعة، لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على مساندة النادي والوقوف إلى جوارهم، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة التي بذلها الراحل خلال سنوات عمله الإداري الطويلة بقطاع كرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الخطيب يزور أسرة الكابتن عماد اليماني ويقدم واجب العزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.