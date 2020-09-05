

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:40 مساءً - 4 سبتمبر، 2020 حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على زيارة أسرة الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مساء اليوم الجمعة، لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على مساندة النادي والوقوف إلى جوارهم، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة التي بذلها الراحل خلال سنوات عمله الإداري الطويلة بقطاع كرة القدم. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الخطيب يزور أسرة الكابتن عماد اليماني ويقدم واجب العزاء

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