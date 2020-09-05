الرياضة

الخطيب يزور أسرة الكابتن عماد اليماني ويقدم واجب العزاء

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الخطيب يزور أسرة الكابتن عماد اليماني ويقدم واجب العزاء
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11:40 مساءً - 4 سبتمبر، 2020

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على زيارة أسرة الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مساء اليوم الجمعة، لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على مساندة النادي والوقوف إلى جوارهم، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة التي بذلها الراحل خلال سنوات عمله الإداري الطويلة بقطاع كرة القدم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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