«رجال سلة الأهلي» يخسر المباراة الأولى أمام الاتحاد بنهائي دوري السوبر

الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي خسر أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة الأولى من الدور النهائي لدوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 5».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، حيث بدأ اللقاء بصورة متكافئة بين الفريقين، وبذل إيهاب أمين جهدا كبيرا مع أيمن شوكت وسيف سمير ومحمد أبوالنصر ورامي جنيدي خلال الفترة الأولى، التي انتهت بتقدم الأهلي بنتيجة ٢٥-٢٤.

ودفع أشرف توفيق، المدير الفني، بعدة تبديلات بإشراك إسماعيل ومحمود الزيات، ومع أداء مميز من جانب حاتم البحيري ومحاولات من مودي الجارحي وأليكس يونج إلا أن الفترة الثانية انتهت بتقدم الاتحاد بنتيجة ٥٠-٤٤.

واستمرت محاولات الأهلي لتقليص الفارق من خلال الدفاع المنظم والمرتدات السريعة، إلا أن الفترة الثالثة شهدت استمرار تقدم المنافس بنتيجة ٧٣-٦٤.

وشهدت الفترة الرابعة عودة قوية للاعبي الأهلي وتقلص الفارق إلى التعادل، واستمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة قبل أن تنتهي الفترة بالتعادل بنتيجة ٩٣-٩٣، ليذهب الفريقان إلى شوط إضافي حسمه الاتحاد لصالحه بنتيجة ١٠١-٩٤.