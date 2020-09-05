أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من حسم التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي. وذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن ديباي وافق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله لصفوف برشلونة هذا الصيف. وأشارت الشبكة أن الصفقة ستكلف خزائن برشلونة نحو 25 مليون يورو. جدير بالذكر أن ديباي قاد ليون للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي. وأعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الجمعة، عن بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقارير: ديباي يوافق على الانتقال إلى برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.