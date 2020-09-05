الإسماعيلي يقبل استقالة السلحدار وأبوجريشة.. ويستعين بالعجوز وحمص

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قبول الاستقالة التي تقدم بها أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق ومساعده محمد محسن أبوجريشة عقب هزيمة الفريق أمام مصر المقاصة مساء اليوم الجمعة بنتيجة 1-4 في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.

وأعلن مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي أنه تم تكليف أحمد العجوز بتولي منصب المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ويساعده محمد حمص في منصب المدرب المساعد لحين الاتفاق مع مدير فني أجنبي ويساعده معد بدني.

وقرر مجلس الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لحين تحسن النتائج وعودة الروح القتالية مرة آخرى ، وأكد المجلس أنه لا تهاون مع أي لاعب مقصر خلال الفترة القادمة.

ووجه المجلس الاعتذار لجماهير الإسماعيلي عن سوء النتائج مؤخرًا ووعد مجلس عثمان يعلاج السلبيات التي ظهرت للعودة مجددًا لسابق عهد الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد وجه الشكر للفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، بعد تراجع النتائج بالدوري ، وتولى أدهم السلحدار المهمة لمدة 3 مباريات فقط.

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ودخل الإسماعيلي في مفاوضات مع عدة مدربين أجانب من بينهم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة.

يشار إلى أن حافلة الدراويش، وصلت إلى الإسماعيلية وسط تعزيزات أمنية مشددة عقب الهزيمة أمام المقاصة.

وحرصت قوات الأمن الدفع ببعض القوات حول ستاد الإسماعيلية تحسبا لتواجد مشجعي الفريق، للتعبير عن غضبهم.

ولم يتواجد أي من مشجعي الإسماعيلي، الذين رفضوا التجمعات اتباعا للتعليمات الأمنية.