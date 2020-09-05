نجم الزمالك السابق: تقنية الـVAR ليست عادلة والمسؤولون عنها حكام بلا خبرة

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن تقنية الفار ليست عادلة في تطبيقها بالدوري المصري.
وأضاف صلاح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" أفاجأ بسماع أسماء قليلة الخبرة تقود الفار على الرغم من أن حكم الفار هو المفترض أن يكون الأكثر خبرة من حكم الساحة".
وواصل:" الحكام القائمون على تقنية الفار غير عادلين ويبلغون حكم الساحة بلقطات ويتغاضون عن أخرى".
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