نجم الزمالك السابق: تقنية الـVAR ليست عادلة والمسؤولون عنها حكام بلا خبرة

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن تقنية الفار ليست عادلة في ‏تطبيقها بالدوري المصري.‏

وأضاف صلاح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة ‏الزمالك:" أفاجأ بسماع أسماء قليلة الخبرة تقود الفار على الرغم من ‏أن حكم الفار هو المفترض أن يكون الأكثر خبرة من حكم الساحة".‏

وواصل:" الحكام القائمون على تقنية الفار غير عادلين ويبلغون حكم ‏الساحة بلقطات ويتغاضون عن أخرى".‏