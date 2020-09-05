محمد عبدالواحد: جهاد جريشة ظلمنا والأهلي لا يستحق المساعدة من ‏الحكام

قال محمد عبدالواحد، مدرب عام فريق نادي وادي دجلة، أن فريقه تعرض لظلم كبير خلال مواجهة الأهلي التي أداها الحكم جهاد جريشة.
وأضاف عبدالواحد في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"المدير الفني لدجلة اندهش من ادارة جهاد جريشة للمباراة وأكد لي أن الأمور تُدار بصعوبة في مصر".
وواصل:" شعرنا بتربص من جهاد جريشة فاتخذ قرار ركلة جزاء للأهلي في ثانية في الوقت الذي رفض العودة للفار في لقطة دفع رامي ربيعة لمروان حمدي ووجود شك في ركلة جزاء".
وأنهى تصريحاته:"الأهلي لا يحتاج المساندة على الاطلاق، وهدفنا في شباكه صحيح 100% وتعرضنا لظلم كبير من جهاد جريشة".
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