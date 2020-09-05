مع أحمد حسن.. لأ مع شوقي غريب| حكاية اختفاء كئوس أمم افريقيا من اتحاد الكرة

واقعة جديدة غريبة تضاف لـ وقائع اتحاد الكرة المصري وهي اختفاء وضياع كأس أمم أفريقيا وبقية مقتنيات الاتحاد حيث لم يتم التعرف حتى الآن على كيفية ضياع تلك الكؤوس او مكان تواجدها

وكانت البداية بـ تصريح أحد مسؤولي الاتحاد بـ وجود تلك الكئوس مع أحمد حسن عميد الكرة المصرية حيث أكد أنه سلم كأس الأمم الأفريقية لمسئولى اتحاد الكرة عقب بقائها معه فى منزله عدة أيام لالتقاط اللاعبين والرعاة صورا تذكارية بها .

وأبدى أحمد حسن اندهاشه الشديد من إثارة هذا الموضوع فى الوقت الحالى من اللجنة الخماسية مشيرا الى أن أحد مسئولى اللجنة اتصل به من فترة لسؤاله عن الكأس وأخبره أنه سلمها لاتحاد الكرة بعدما أخبره أنه سيتم وضع صورته فى متحف بجانب الكؤوس والتى فاز بها منتخب الفراعنة فى أمم أفريقيا .

وشدد أحمد حسن على أنه كان يتمنى الا يسلم الكأس للجبلاية بعد معرفته بسرقتها أو ضياعها قائلا : ياريتنى خليتها معايا .

كما نشر أحمد حسن صورة له مع الكئوس وعلق قائلًا: "وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول ٤ يا بابا انت وهو علشان لو ناسيين ؟!"

وتابع: "لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلًا عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلوة".

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وسخر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، من واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر اتحاد الكرة بشكل مفاجئ دون معرفة مكانه حتى الآن.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ساخرا من أحد مسرحيات فؤاد المهندس وعلق: " #كاس_ الأمم_ اتسرق ازاي معرفش".

بينما أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات صحفية، أن كأس الأمم الأفريقية قد يكون مع شوقي غريب مثلما يردد البعض". ونفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في تصريح لـ دوت الخليج ما قاله مجدي عبدالغني، حيث أوضح :" هذه تفاهات ولا تستحق رد أكبر من ذلك".