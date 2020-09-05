نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجلة يجهز شكوى رسمية بعد لقاء الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن جهاد جريشة، حكم لقاء الأهلي ودجلة اليوم لم يكن عادلا نهائيا.
وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مجلس ادارة دجلة ستحسم تقديم شكوى ونحن كهجاز فني مستائين تماما من قرارات جهاد جريشة".
وتابع: "سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي".
ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق وادى دجلة بهدفين دون رد سجلهم كل من مروان محسن وحمدي فتحي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دجلة يجهز شكوى رسمية بعد لقاء الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.