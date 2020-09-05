ديسابر يعلق على انتقال رمضان صبحي وفتحي لبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، على إنضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بداية الموسم الكروي المقبل.
وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكن".
وتابع: "رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة".
وكشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوي.
وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس هنا، وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أي خسائر".
وتايع: "الفلوس لوحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".
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