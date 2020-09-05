نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في بيان له عن استمراره في صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل لينتهي المسلسل العصيب الذي عاشه مشجعو البرسا في الأيام الماضية.
وقال ميسي في حوار تصريحات لموقع جول العالمي أنه سيستمر في صفوف برشلونة في الموسم المقبل وهو الموسم الأخير له في عقده ليختتم مشواره في الفريق الكتالوني.
وأكد البرغوث الأرجنتيني أنه كان يرغب في الرحيل في الوقت الحالي عن البرسا بسبب السياسة الكارثية لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.
وأفاد ليونيل ميسي بأن سياسة بارتوميو ستدمر الفريق على حد قوله وأنه لن يرحل لأنه لا يرغب في الدخول في نزاع قانوني مع برشلونة.
وأشار الموقع العالمي إلى أن ميسي كان قد طلب الرحيل مجانًا عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن عقده مع برشلونة ينتهي في الموسم المقبل.
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