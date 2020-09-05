الرياضة

ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإحصائيات تشير إلى أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني سجل في ثلاث مباريات ضد إنتر ميلان، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أرقام الم الويلزي كافية لجماهير ميلان للترحيب بالتعاقد مع جاريث بيل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نجم خط الوسط الويلزي أصبح خارج خطط الملكي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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وأفاد الموقع الإيطالي بأن إدارة الروسونيري تفكر في التعاقد مع جاريث بيل على الرغم من أن المفاوضات مع مسئولي الملكي لن تكون سهلة.

ونقل الموقع الإيطالي عن شبكة Agipronews أنه وفقًا لمحللي المراهنات فإن الموافقة على وجود جاريث بيل في ميلان بجانب زالاتان إبراهيموفيتش جاءت بدرجة 7.50 من عشر درجات.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه بعد تعاقد ميلان مع إبراهيم دياز فإنه يمكن لنجم آخر من ريال مدريد ارتداء قميص الروسونيري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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