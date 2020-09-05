نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن النادي الأهلي من الفوز على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كل من مروان محسن وحمدي فتحي، في الدقائق 42 و 94 على الترتيب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 65 يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.