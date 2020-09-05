الرياضة

جوزيه: وادي دجلة استحق ضربة جزاء والهدف الملغي صحيح

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أكد مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق لـ فريق الأهلي أن هدف وادي دجلة في مرمى المارد الأحمر أمس صحيحا 100% والغاؤه كان قرارا خاطئا. 

وأضاف جوزيه في تصريحات لـ قناة " الاهلي " أن فريق وادي دجلة ايضا استحق ضربة جزاء خلال المباراة عقب كرة مروان حمدي مع رامي ربيعة نجم فريق الاهلي.

وتابع جوزيه أن التحكيم خلال المباراة لم يكن في أفضل حالاته اليوم.

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا على وادي دجلة بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعت بينهما علي استاد القاهرة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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