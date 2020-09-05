وجيه أحمد: قرار جريشة سليم وإلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي صحيح.. فيديو

وأضاف وجيه أحمد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن للاعب وادي دجلة تداخل مع أيمن أشرف لاعب الأهلي حيث منعه من الوصول للكرة مشددا ان جميع زوايا اللقطة أظهرت الأمر.
وتابع أن المادة 11 من قانون التسلل تمنع تدخل اللاعب المتسلل حال منعه لاعب الفريق الآخر من الوصول للكرة.
وأكمل أن قرار جهاد جريشة صحيح 100% والكرة واضحة وضوح الشمس.
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