كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة سموحة اليوم

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، قائمة معسكر ليلة المباراة لملاقاة سموحة بالجولة 25 السبت وتضم 23 لاعبا . وجاءت القائمة كالتالى : مسعد عوض ٢٩ رضا السيد ١٦ القاضي ١٩ محمد جابر ٥ احمد فتحي ١٤ السنجهاوي ٢١ مصطفي دويدار ٩٨ طارق ابو العز ٨ الحسيني سمير ١٧ احمد عامر ١٢ هيثم الفيل ٢٠ Advertisements احمد صغيري ٢٥ محمد رزق ٦ سولمون منساة ٢٦ حسن يوسف ٢٢ محمد همام ١٥ محمد خليفة ٤ محمد المرسي ٢٣ اوميد اوكري ٢٨ ابراهيم جلال ١٨ محمد عبد المجيد ٩ فادي فريد ٢٧ كريم الطيب ٩٩ ويفتقد فريق أسوان جهود الظهير الأيمن محمود نعيم ولاعب الوسط المدافع محمد إسماعيل للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات .

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