شبح الإصابات والكورونا يهدد مشوار بنى سويف

تلقي مسئولي مجلس ادارة نادي بنى سويف الرياضي، برئاسة علي سليم ضربات قوية للغاية قد تأثر بشكل كبير في مشوار نادي بنى سويف للصعود للدورى الممتاز .
وأخطر مسئولي اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مجلس إدارة نادي بني سويف بوجود حالتين إيجابيتن بفيروس كرونا بين لاعبي الفريق.
وأكد المهندس محمد الواضح عضو مجلس الادارة والمشرف علي فريق الكرة بأن شبح الإصابة قد اجتاح فريق بنى سويف ،حيث أخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين للاعبين ، ويتم معهم اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.
وأشار الواضح على أن الأخبار المحزنة لم تتوقف عند ذلك القدر، ولكن طالت قائمة الإصابات العضلية لاعبي الفريق فى المعسكر ،حيث تأكد إصابة ٧ لاعبين دفعة واحدة وهم "الحضرى و محروس ،و بلال ،و عاطف محمود ،و على وزه ،و عبد الجواد ،و ليتشا .
واختتم الواضح حديثه بأنه نظرا للنقص العددى الكبير ،فقد طالب المدير الفنى حسن موسي حسن بتصعيد ٥ لاعبين من قطاع الناشئين، لسرعة تجهيزهم لمواجهة النقص العددى اللى ضرب الفريق فى وقت حساس.
يذكر أن فريق بنى سويف يتصدر جدول المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف فريق البنك الأهلي .
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