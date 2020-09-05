نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري، حفل قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 وحتي 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة العالمية.

موعد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد:

سينطلق حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021) في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم السبت تحت سفح أهرامات الجيزة، وسيقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه، الفنان خالد النبوي، والفنانة إنجي المقدم، ويحيي الحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

القنوات الناقلة لقرعة مونديال كرة اليد:

يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر لمراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، عبر قنوات أون تايم سبورتس، والقناة الأولي المصرية، والموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة اليد، والموقع الرسمي للبطولة، وكذلك عبر البث المباشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

نظام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021:

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يشارك في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم لكرة اليد، 32 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة وفقًا للتصنيف التالي:

المستوي الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

المستوي الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

المستوي الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

المستوي الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو - المغرب - بولندا - روسيا - المتأهل من تصفيات ملحق

أمريكا الشمالية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي.

ويتأهل من كل مجموعة أول 3 منتخبات للدور الرئيسي والذي سيضم 24 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويصعد أول وثان كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتي المباراة النهائية.