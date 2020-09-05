نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان محسن الهدف الأول للنادي الاهلي في اللقاء، قبل أن يحرز حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 92 قبل نهاية المباراة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :-

1 – الأهلي 65 نقطة.

2 – الزمالك 48 نقطة.

3 – بيراميدز 45 نقطة.

4 – المقاولون العرب 43 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6 – سموحة 31 نقطة.

7 – إنبي 31 نقطة.

8 – مصر للمقاصة 27 نقطة.

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9 – الإسماعيلي 27 نقطة.

10- الإنتاج الحربي 27 نقطة.

11 – حرس الحدود 26 نقطة.

12 – وادي دجلة 26 نقطة.

13 – طلائع الجيش 26 نقطة.

14 – الجونة 25 نقطة.

15 – أسوان 24 نقطة.

16 – المصري 21 نقطة.

17 – نادي مصر 18 نقطة.

18 – طنطا 17 نقطة.

يذكر أن نادي الزمالك سوف يُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية بطولة الدوري، بسبب عدم حضوره لخوض مباراة النادي الأهلي في الدور الأول.