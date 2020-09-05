تركي آل الشيخ يكشف كواليس نجاحاته مع ألميريا الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تفاصيل نجاحاته في قيادة ألميريا، بعد عام واحد فقط على شرائه كافة أسهم النادي.
وكتب تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل نجاحه مع ألميريا الإسباني.
وقال مالك ألميريا : " تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل ٢٠ مليون يورو، قمت بزيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون يورو".
وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية: " تم تغيير ٨٠٪ من الفريق، وتطوير أرضية الملعب والإضاءة، والنتيجة تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق".
وواصل : " تم بيع ٨٠٪ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪ من عقد اللاعب".
وأردف: "أستطيع حاليًا أن أقول إني وصلت لنقطة break even، نمتلك الآن أيضا عروض لبيع ثلاثة لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ مليون يورو".
وأتم آل الشيخ: "حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة".
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