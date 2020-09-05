الرياضة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس نجاحاته مع ألميريا الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تفاصيل نجاحاته في قيادة ألميريا، بعد عام واحد فقط على شرائه كافة أسهم النادي.

وكتب تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل نجاحه مع ألميريا الإسباني.

وقال مالك ألميريا : " تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل ٢٠ مليون يورو، قمت بزيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون يورو".

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وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية: " تم تغيير ٨٠٪؜ من الفريق، وتطوير أرضية الملعب والإضاءة، والنتيجة تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق".

وواصل : " تم بيع ٨٠٪؜ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪؜ من عقد اللاعب".

وأردف: "أستطيع حاليًا أن أقول إني وصلت لنقطة break even، نمتلك الآن أيضا عروض لبيع ثلاثة لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ مليون يورو".

وأتم آل الشيخ: "حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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