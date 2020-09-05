نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف سيكون تشكيل يوفنتوس بعد التعاقد مع سواريز وأرثر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع الدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، قد أخبر سواريز بأنه خارج حساباته بداية الموسم المقبل.

وكان يوفنتوس قد أتم تعاقده بالفعل مع النجم الإسباني أرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، لقيادة خط وسط البيانكونيري الموسم المقبل.

كما تعاقد يوفنتوس مع أندريا بيرلو، كمديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري، وذلك بعد سوء الأداء تحت قيادته والخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ومن المتوقع أن يلعب بيرلو مع يوفنتوس، بتشكيل ناري بعد رحيل العديد من اللاعبين والتعاقد مع البعض الأخر، ويتكون التشكيل من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو، دي تشيليو.

خط الوسط: أدريان رابيو، بنتانكور، آرثر ميلو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، لويس سواريز.