مجدي طلبة: أنا أهلاوي لكن قضيت أجمل أيامي فى الزمالك

نشر الإعلامي سيف زاهر تويتة جديدة نقلا عن مجدي طلبة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

و كتب : مجدي طلبة: أنا أهلاوي لكني قضيت أجمل أيامي فى الزمالك.

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تقدم مجدي طلبة المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الحمام بإستقالته من منصبة عقب التعادل مع فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري.

ويأتى ذلك بعد فقدان فريق الحمام عدد كبير من النقاط وتدهور مركزه في جدول ترتيب المجموعة حيث لم يحقق الفوز منذ 5 مباريات وكان الانتصار الأخير أمام فريق الاوليمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم 2019/12/24.

وقرر عدلي رسلان رئيس نادي الحمام، إسناد المهمة لــ سمير سعد المدرب العام في قيادة الفريق في الفترة القادمة أملا في تحقيق البقاء في دورى القسم الثاني والابتعاد عن الهبوط.

ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني برصيد 17 نقطة.