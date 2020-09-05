و كتب : مجدي طلبة: أنا أهلاوي لكني قضيت أجمل أيامي فى الزمالك.
اقر ايضا :
ويأتى ذلك بعد فقدان فريق الحمام عدد كبير من النقاط وتدهور مركزه في جدول ترتيب المجموعة حيث لم يحقق الفوز منذ 5 مباريات وكان الانتصار الأخير أمام فريق الاوليمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم 2019/12/24.
وقرر عدلي رسلان رئيس نادي الحمام، إسناد المهمة لــ سمير سعد المدرب العام في قيادة الفريق في الفترة القادمة أملا في تحقيق البقاء في دورى القسم الثاني والابتعاد عن الهبوط.
ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني برصيد 17 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجدي طلبة: أنا أهلاوي لكن قضيت أجمل أيامي فى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.