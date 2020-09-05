الأشعة تحدد مدة غياب محمد هاشم بسبب إصابته عن الإسماعيلي

تعرض محمد هاشم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالإصابة في العضلة الخلفية، وذلك أثناء مباراة فريقيه أمام مصر للمقاصة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، والتي إنتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.
ويخضع "هاشم" للأشعة اليوم السبت لتحديد مدة غيابه عن الاسماعيلي، وتأكد غيابه رسميًا عن اللقاء القادم أمام نادي مصر في الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
يذكر أن أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان ببيان رسمي جاء أعلن خلاله الاعتذار للجماهير عن سوء النتائج خلال الفتره السابقه مع وعد بمعالجه السلبيات من اجل تحسن النتائج .
وابدي المجلس استيائه الشديد من اداء بعض اللاعبين في المباريات الرسميه وسوء النتائج ، وعليه قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مره اخري مع التشديد بأن المجلس لن يتهاون مع اي لاعب مقصر خلال الفتره المقبله .
كما قرر مجلس الادارة عقب اجتماعه الطارئ بعد مبارة اليوم قبول اعتذار الكابتن ادهم السلحدار والكابتن محمد محسن ابوجريشه عن استكمال مهمتهم بالفريق الاول والتعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج.
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