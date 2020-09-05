ريكاردو مرشح بقوة لخلافة جوميز في الإسماعيلي

دخل البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، دائرة اهتمامات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وذلك للتعاقد معه لقيادة الإسماعيلي خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز. من جانبه رحب البرازيلي هيرون ريكاردو بقيادة الدراويش، ولكن حتى الأن لم يتم الإعلان بشكل رسمي. وكان تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

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